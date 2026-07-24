American Express cede il 3% nel pre-market nonostante dati oltre le attese e rialzo guidance

(Teleborsa) - American Express ha archiviato il secondo trimestre con un fatturato derivante dalle transazioni effettuate con carte di credito e altri prodotti emessi dalla società pari a 455,8 miliardi di dollari, in aumento di oltre il 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superiore a un consensus di 454,8 miliardi.



L'utile per azione rettificato si è attestato a 4,53 dollari, al di sopra rispetto ai 4,41 dollari previsti dagli analisti.



American Express ha poi rivisto al rialzo la previsione di crescita del fatturato per quest'anno.



"A sei mesi dall'inizio dell'anno, stiamo riscontrando una crescita più sostenuta del previsto", ha dichiarato l'amministratore delegato Steve Squeri. "Abbiamo avuto un altro trimestre eccellente".



L'azienda prevede ora per quest'anno una crescita del 10% a livello di fatturato, corrispondente alla parte alta dell'intervallo precedentemente stimato del 9-10%.



Nonostante i dati oltre le attese e il rialzo delle stime, il titolo American Express cede intorno al 3% nelle contrattazioni prima dell'apertura di Wall Street.



(Foto: Jerome Cid / dreamstime.com)

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