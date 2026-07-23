USA, stoccaggi GAS settimanali calano meno delle attese a 32 BCF

(Teleborsa) - Calano meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 17 luglio 2026 sono risultati in crescita di 32 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (29 BCF), ma inferiore alla variazione della settimana precedente (+41 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.056 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.072 BCF) ma in salita del 6,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 2.873 BCF.

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