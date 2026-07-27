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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,856. Supporto visto a quota 0,8537. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8583.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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