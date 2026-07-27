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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 186,517. Rischio di eventuale correzione fino al target 186,187. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 186,847.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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