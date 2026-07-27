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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Risultato negativo per l'Hang Seng Index, con una flessione dello 0,98%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.151,8, con il supporto più immediato individuato in area 24.833,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.704,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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