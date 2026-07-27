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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Giornata difficile per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in ribasso a 90,47.

Il quadro tecnico di breve periodo del greggio WTI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 94,54. Rischio di discesa fino a 84,33 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 104,75.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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