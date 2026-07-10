Milano 9-lug
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Dow Jones 9-lug
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Londra 9-lug
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Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo del 2,38% alle 05:48

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo del 2,38% alle 05:48
Shanghai mostra una performance del 2,38% alle 05:48 e tratta a 4.065,47 punti.
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