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Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo del 2,38% alle 05:48
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10 luglio 2026 - 05.48
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Shanghai mostra una performance del 2,38% alle 05:48 e tratta a 4.065,47 punti.
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