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/ Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,12% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,12% alle 19:30)
Il Dow Jones tratta sulla parità a 52.009,02 punti
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27 luglio 2026 - 19.30
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L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile +0,12% alle 19:30 e scambia a 52.009,02 punti.
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