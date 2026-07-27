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"Buy" per Italgas

Finanza
"Buy" per Italgas
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Seduta vivace per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,06%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 10,05 Euro, con stop loss posto a quota 9,58 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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