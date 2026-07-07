Italgas, nuovo pacchetto di finanziamenti dalla BEI per 250 milioni, siglata prima tranche da 150 milioni

(Teleborsa) - Italgas ha ottenuto dalla Banca europea per gli investimenti un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e della durata di 15 anni. Oggi le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni.



Nel complesso, le risorse - spiega una nota - sono finalizzate a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale che saranno realizzati da Geoside e Italgas Properties, rispettivamente la Energy Service Company e la nuova società immobiliare del gruppo.



L’accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026–29, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l’installazione di impianti fotovoltaici integrati per l’autoconsumo e la modernizzazione dell’illuminazione pubblica.



Secondo le stime della BEI, l’operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 GWh all’anno e di generare 21,5 GWh annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane.



Si tratta del secondo prestito quadro concesso dalla BEI a Italgas interamente volto ad aggregare un elevato numero di investimenti destinati a migliorare l’efficienza energetica, nonché della nona operazione complessiva con il gruppo. Finora, il valore totale dei prestiti BEI concessi a Italgas supera gli 1,9 miliardi.

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