Forte interesse per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Brilla la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che chiude la seduta con un aumento dell'1,59%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 263,4 USD, con stop loss calcolato a quota 252,9 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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