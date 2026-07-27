Francoforte: balza in avanti Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di camion e autobus , che tratta in utile del 2,02% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Daimler Truck Holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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