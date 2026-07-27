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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nemetschek

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nemetschek
(Teleborsa) - Avanza Nemetschek, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nemetschek rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Nemetschek rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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