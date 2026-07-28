Francoforte: scambi al rialzo per Nemetschek
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nemetschek, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nemetschek più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Nemetschek sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 62,58 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 61,03. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 64,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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