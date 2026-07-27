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In evidenza l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sul listino di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
In evidenza l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sul listino di Eurozona
Avanza con forza l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua gli scambi a 1.698,89 punti.
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