Indicazioni rialziste per Costco Wholesale
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Risultato positivo per il gestore di una serie di catene di ipermercati, parte del Nasdaq 100, che lievita dello 0,97%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Costco Wholesale è da comprare ai prezzi attuali pari a 935 USD con stop loss individuato a quota 879,6 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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