Milano 14:38
52.375 +0,52%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
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Londra 14:38
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Francoforte 14:38
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Indicazioni rialziste per Estee Lauder

Finanza
Indicazioni rialziste per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Risultato positivo per la società leader nei trattamenti anti-age, parte dell'S&P-500, che lievita dello 0,89%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 84,88 USD, con stop loss posto a quota 239,3 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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