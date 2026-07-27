Indicazioni rialziste per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Seduta decisamente positiva per la società di software francese , parte del CAC40 , che ha terminato in rialzo del 7,90%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 19,88 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 19,08 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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