Milano 14:13
52.100 +0,58%
Nasdaq 24-lug
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:13
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Indicazioni rialziste per Dassault Systemes

Finanza
Indicazioni rialziste per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Seduta decisamente positiva per la società di software francese, parte del CAC40, che ha terminato in rialzo del 7,90%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 19,88 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 19,08 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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