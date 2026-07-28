Milano 16:37
51.664 -0,75%
Nasdaq 16:37
27.591 -1,60%
Dow Jones 16:37
52.601 +0,75%
Londra 16:37
10.876 +0,87%
Francoforte 16:37
25.408 +0,18%

Indicazioni rialziste per DWS

Finanza
Indicazioni rialziste per DWS
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Risultato positivo per DWS, parte del MDAX, che lievita dello 0,92%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 71,2 Euro, con stop loss individuato a livello 68,35 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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