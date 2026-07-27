Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che guadagna bene, con una variazione del 2,85%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 54,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 56,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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