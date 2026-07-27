Madrid: scambi negativi per Repsol
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento dell'utility spagnola subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,02. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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