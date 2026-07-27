New York: profondo rosso per Applied Materials
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Applied Materials, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 476,6 USD con area di resistenza individuata a quota 531,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 457,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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