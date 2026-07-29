New York: giornata negativa in Borsa per Applied Materials

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che passa di mano in perdita del 5,90%.



La tendenza ad una settimana di Applied Materials è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del produttore di chip evidenzia un declino dei corsi verso area 438,9 USD con prima area di resistenza vista a 466,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 429,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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