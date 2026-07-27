New York: scambi in forte rialzo per Gartner
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gartner evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gartner rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Gartner rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 153 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 145,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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