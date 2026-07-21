Edison, contratto pluriennale PPA con Sapio per fornitura energia rinnovabile per la produzione di idrogeno

(Teleborsa) - Edison Energia, società del gruppo Edison , ha sottoscritto con Sapio, multinazionale italiana che produce, sviluppa e commercializza gas industriali e medicinali, un contratto Power Purchase Agreement (PPA) off-site per la fornitura di energia 100% rinnovabile dedicata alla produzione di idrogeno nel nuovo impianto di Marghera.



La fornitura, iniziata il primo luglio 2026, avrà una durata pluriennale. Tutta l’energia elettrica sarà prodotta da otto impianti idroelettrici e fotovoltaici di Edison di potenza complessiva installata pari a quasi 50 MW.



Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha dichiarato: "L'accordo di fornitura di energia rinnovabile siglato con Sapio è reso possibile dalla presenza verticalmente integrata del Gruppo Edison nel settore della produzione, gestione e commercializzazione dell’energia elettrica, con soluzioni contrattuali in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Il contratto PPA off-site sottoscritto con Sapio rafforza il nostro impegno nel supportare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione".



Mario Paterlini, amministratore delegato di Sapio, ha affermato: "L'idrogeno rappresenta una delle leve strategiche per coniugare decarbonizzazione, competitività industriale e sicurezza energetica. Grazie a questo accordo con Edison Energia disponiamo dell'energia

rinnovabile necessaria per alimentare il nostro nuovo impianto di elettrolisi di Porto Marghera e produrre idrogeno green RFNBO. È un investimento concreto che conferma il nostro ruolo da protagonista della transizione energetica, mettendo a disposizione dell'industria e della mobilità soluzioni innovative per ridurre la propria impronta carbonica e accelerare il percorso verso un'economia a basse emissioni”.

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