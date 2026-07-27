Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison di moda francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
La tendenza ad una settimana di Hermes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hermes, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.664,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.689,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.652,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```