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Piazza Affari: amplia il rialzo il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: amplia il rialzo il comparto media dell'Italia
In forte aumento l'indice media italiano, che con il suo +2,4% avanza a quota 8.715,67 punti.
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