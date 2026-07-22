Milano 14:13
52.761 +0,91%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:13
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Francoforte 14:13
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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: retrocede di poco il comparto media dell'Italia
Si posiziona sotto la parità l'indice media italiano, che retrocede a 8.516,4 punti.
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