Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Nuovo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che guadagna bene e porta a casa un +0,98%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25.314,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 24.996,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25.632,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)