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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Giornata all'insegna degli acquisti per l'Hang Seng Index che ha terminato in rialzo attestandosi a 25.807,9.

Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.089,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.244,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.934,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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