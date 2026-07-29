Milano 17:07
51.511 -0,36%
Nasdaq 17:07
27.488 -0,99%
Dow Jones 17:07
51.929 -1,55%
Londra 17:07
10.888 +0,16%
Francoforte 17:07
25.481 +0,07%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Discreta performance per l'Hang Seng Index, che si è attestato a 25.310,8.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice della Borsa di Hong Kong rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.450,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.032,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.868,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```