Francoforte: nuovo spunto rialzista per Cts Eventim

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Cts Eventim , in guadagno del 2,63% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cts Eventim più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Cts Eventim è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```