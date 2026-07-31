Francoforte: in calo Cts Eventim

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cts Eventim , con una flessione del 2,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cts Eventim più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 61,02 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58,82. L'equilibrata forza rialzista di Cts Eventim è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 63,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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