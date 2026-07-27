Francoforte: scambi in positivo per Cts Eventim

(Teleborsa) - Avanza Cts Eventim , che guadagna bene, con una variazione del 3,51%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cts Eventim rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Cts Eventim . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58,58 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 57,58. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 56,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```