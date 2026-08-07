Francoforte: andamento sostenuto per Cts Eventim

(Teleborsa) - Balza in avanti Cts Eventim , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.



La tendenza ad una settimana di Cts Eventim è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 59,88 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 58,28. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 57,32 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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