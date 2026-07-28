Francoforte: scambi al rialzo per Beiersdorf

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia di prodotti per la cura della persona , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Beiersdorf rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo della società tedesca che controlla il marchio Nivea mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 81,35 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 79,81. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 82,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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