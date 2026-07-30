Beiersdorf spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Nuovo spunto rialzista per la compagnia di prodotti per la cura della persona , parte del DAX , che guadagna bene e porta a casa un +1,36%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Beiersdorf suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 81,7 Euro, con stop loss stimato in area 78,43 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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