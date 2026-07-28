Francoforte: si muove a passi da gigante K+S
(Teleborsa) - Protagonista Kali und Salz, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,85%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di K+S. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,42 Euro. Primo supporto visto a 15,06. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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