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Francoforte: scambi al rialzo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per K+S
(Teleborsa) - Seduta positiva per Kali und Salz, che avanza bene del 3,53%.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di K+S è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,89. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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