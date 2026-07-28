Indicazioni rialziste per Burberry
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Seduta decisamente positiva per la maison del lusso inglese, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo dell'1,69%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Burberry favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 10,86 sterline con stop loss fissato a quota 10,06 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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