Londra: andamento rialzista per Burberry

(Teleborsa) - Avanza la maison del lusso inglese , che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,91%, rispetto a +1,68% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di medio periodo della casa di moda britannica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 10,99 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 11,24, mentre il primo supporto è stimato a 10,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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