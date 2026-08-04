Ferragamo, downgrade a Reduce da Equita con aumento target price

(Teleborsa) - Equita ha alzato a 8,20 euro per azione (+12%) il target price su Salvatore Ferragamo , maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, tagliando però la raccomandazione a "Reduce" col titolo a 31x PE28 o 29x ex-cash ( Kering a 22,5x e Burberry a 18x) e dopo +40% a tre mesi.



"Apprezziamo i progressi degli ultimi trimestri che hanno portato un ritorno a crescite MSD dal 3Q25 ma su basi facili, e con ancora alcuni elementi di attenzione (cluster cinese negativo, pelletteria che sottoperforma, vendite sbilanciate su poche linee iconiche) a cui si aggiunge un messaggio di ritorno alla crescita degli opex da verificare nei prossimi trimestri, e marginalità/generazione di cassa ancora sotto i benchmark di settore tra tre/cinque anni (EBIT margin 2028/30 circa 10/14%), anche nelle nostre stime ben sopra consensus", si legge nella ricerca.

Condividi

```