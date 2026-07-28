Leonardo DRS acquista la statunitense Raft per 450 milioni di dollari

(Teleborsa) - Leonardo DRS , controllata (al 71,38%) statunitense di Leonardo e quotata al Nasdaq, ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione della società Raft. L'ammontare dell'acquisizione, finanziata in contanti, è di circa 450 milioni di dollari. Leonardo DRS, grazie all'acquisito di Raft, beneficerà di nuove capacità nel software ad architettura aperta e nell'intelligenza artificiale (IA), a supporto di soluzioni integrate per le missioni.



"L'acquisizione è in linea con la strategia di sviluppo di Leonardo e di Leonardo DRS - ha dichiarato Lorenzo Mariani, AD di Leonardo - Per quest'ultima, ne rafforza la capacità nel fornire tecnologie in grado di supportare i clienti ad operare con maggiore rapidità, chiarezza e sicurezza in contesti operativi complessi. Le soluzioni offerte da Raft nello sviluppo di software ad architettura aperta, nell'IA e nell'integrazione dei dati risultano essere altamente complementari rispetto all'attuale portafoglio tecnologico di Leonardo DRS".



Raft, fondata nel 2018, fornisce software ad architettura aperta per applicazioni di missione, con una specializzazione nella fusione di dati multidominio e nell'IA per supportare in tempo reale e rendere più rapidi i processi decisionali operativi per i clienti. L'operazione sarà

finanziata mediante disponibilità liquide e ricorso a finanziamenti a valere sulla linea di credito revolving di Leonardo DRS.

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