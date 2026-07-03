Leonardo, Barclays riduce il target price a 69 euro e conferma l'Overweight

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays hanno mantenuto la raccomandazione di Overweight ma ridotto il target price di Leonardo a 69 euro (dal precedente 74 euro), per "riflettere il recente declassamento del settore" della difesa e anche "il rischio a breve termine sul bilancio della difesa italiano", considerato che più del 20% del fatturato del Gruppo proviene dall'Italia.



Il broker prevede "un EBITA di 450 milioni di euro nel secondo trimestre, con stime per l'esercizio 2026/2027 invariate/in aumento dell'1%". Inoltre, "Leonardo ha superato le previsioni di utile dell'8% negli ultimi 9 trimestri", un trend che la banca ritiene "possa proseguire anche nella seconda metà dell'anno". Ad avviso degli analisti il "consenso sembra basso", ma essi ritengono che "l'ottimo slancio degli utili per azione, la conversione di cassa record e la valutazione interessante giustificano il nostro giudizio complessivo".



I risultati del secondo trimestre saranno pubblicati il ??31 luglio.



Gli analisti prevedono che il settore Elettronica per la Difesa sia il principale motore della crescita assoluta dell'EBITA in questo trimestre, mentre il settore Aerostrutture continua a registrare perdite, ma in miglioramento rispetto al trimestre precedente.



A livello di Gruppo, Barclays stima per il secondo trimestre: acquisizione ordini per 6,2 miliardi (1° trimestre 2026: 9,0 miliardi; 2° trimestre 2025: 4,4 miliardi); fatturato per 5,5 miliardi (+9% organico); e 3) EBITA rettificato di 450 milioni (margine di circa l'8,2%). Prevede anche una modesta ripresa del flusso di cassa (2° trimestre 2026: +174 milioni; rispetto a -411 milioni nel primo trimestre 2026 e +172 milioni nel secondo trimestre 2025), in linea con la stagionalità.



















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