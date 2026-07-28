Lettura rialzista per Walt Disney

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Effervescente il creatore di Mickey Mouse , tra i componenti del Dow Jones , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,90%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 96,65 USD, con stop loss calcolato a quota 91,06 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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