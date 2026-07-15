Spagna, inflazione giugno confermata al +3,2%

(Teleborsa) - Stabile l'inflazione in Spagna nel mese di giugno. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento del 3,2% su base annuale, come stimato nella prima lettura e rilevato nel mese di maggio.



Su base mensile, si rileva una crescita dello 0,6% (+0,6% la prima lettura) in accelerazione rispetto al +0,1% di maggio.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,6% annuale, come nel mese precedente e stimato nella prima lettura. Su base mensile, il dato segna una variazione dello 0,6% dopo il +0,1% di maggio centrando la prima lettura.

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