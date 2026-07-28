Londra: scambi in positivo per Imperial Brands

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di tabacchi , che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Imperial Brands è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Imperial Brands è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 28,86 sterline e supporto a 28,51. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 29,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```