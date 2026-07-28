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Londra: scambi in positivo per Imperial Brands

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Imperial Brands
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di tabacchi, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Imperial Brands è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Imperial Brands è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 28,86 sterline e supporto a 28,51. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 29,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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