Madrid: andamento sostenuto per Indra

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda spagnola leader nel campo dell'IT rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Indra rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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