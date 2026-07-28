New York: scatto rialzista per Amgen
(Teleborsa) - Rialzo per la società farmaceutica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,29%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amgen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 399,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 415,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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