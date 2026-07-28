New York: scatto rialzista per Amgen

(Teleborsa) - Rialzo per la società farmaceutica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,29%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amgen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 399,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 415,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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