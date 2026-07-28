New York: senza freni Gartner

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che tratta in rialzo del 7,22%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gartner più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Gartner è in rafforzamento con area di resistenza vista a 161,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 152,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 171,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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